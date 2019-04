Do R7

Bolsonaro participa da abertura da Agrishow em Ribeirão Preto Expectativa de produtores rurais é que sejam anunciados financiamentos tanto federal com estadual, já que governador também estará lá

Bolsonaro, então pré-candidato, na feira de 2018 Fagner Almeida/Futura Press/Folhapress - 30/04/2018

O presidente Jair Bolsonaro participa, nesta segunda-feira (29), da cerimônia de abertura da Agrishow, a maior feira do agronegócio do país e uma das maiores do mundo, em Ribeirão Preto (SP).

Produtores rurais esperam que sejam anunciados planos de novas linhas de financiamento para o setor tanto federal como estadual, já que o governador de São Paulo, João Doria, também participará da abertura do evento.

Leia mais: Plano Safra não terá corte, mas realocação de recurso, diz ministra

Bolsonaro deverá estar acompanhado dos ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Tereza Cristina, da Agricultura, cuja viagem marcada a países asiáticos no começo de maio é vista com muito otimismo pelos ruralistas, pelas possibilidades de negócios principalmente relacionados à exportação de café e carne.

A 26ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, que será realiza de segunda-feira (29) a sexta-feira (3), tem previsão de alcançar R$ 3 bilhões em intenções de negócios e de registrar o melhor faturamento de sua história. Em 2018, o evento movimentou R$ 2,7 bilhões.