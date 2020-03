Bolsonaro participa da posse de Lacalle Pou no Uruguai neste domingo

Do R7, com informações da Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro Marcos Corrêa/PR - 12.02.2020

O presidente Jair Bolsonaro embarca neste domingo (1º) para Montevidéu, onde participará da cerimônia de posse do novo presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou. O retorno de Bolsonaro a Brasília está previsto para o mesmo dia.

Além do chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, estão confirmados na comitiva o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, o senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) e o deputado Celso Russomano (Republicanos-SP).

Lacalle Pou foi eleito presidente do Uruguai em novembro. Ele teve 1.168.019 votos, enquanto o adversário, Daniel Martínez, da Frente Ampla, obteve 1.139.353. A vantagem foi de apenas 1,2 pontos percentuais.

Na avaliação do Itamaraty, a ida de Bolsonaro ao Uruguai marca uma nova etapa da relação com o país vizinho. À época, ao telefonar para parabenizar o presidente eleito do Uruguai, Bolsonaro disse que os dois tiveram uma conversa bastante saudável. “Ele é conservador, é de direita, tem um programa muito parecido com o nosso”, disse o presidente acrescentando que também convidou o uruguaio a vir ao Brasil.

Já em relação a outro vizinho, a Argentina, a postura foi diferente. Bolsonaro optou por não participar da posse do presidente Alberto Fernández, de esquerda, em dezembro do ano passado. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi o representante brasileiro.

Lacalle Pou, 46 anos, se dedica à vida política desde os 24 anos Mariana Greif/Reuters

Formação

Lacalle Pou, do Partido Nacional, tem 46 anos e é formado em Direito, mas nunca advogou. Desde os 24 anos se dedica à política e já foi deputado e senador. Opositor ferrenho do atual governo, Lacalle Pou vem de uma família de políticos. É filho do ex-presidente do Uruguai Luis Alberto Lacalle, que governou de 1990 a 1995 e da ex-senadora Julia Pou. É bisneto de Luis Alberto de Herrera, um dos políticos mais influentes da história do Partido Nacional.