Bolsonaro participa de cortejo a pé e segue carro com corpo da mãe

O presidente Jair Bolsonaro acompanhou a pé o cortejo que acompanhou o corpo de sua mãe, Olinda, do velório ao local de sepultamento em Eldorado (SP), nesta sexta-feira (21). Os repórteres Fernanda Burger e Emerson Ramos, da Record TV, acompanharam o trajeto.

Bolsonaro chegou a cidade do interior paulista no início da tarde para participar do velório e sepultamento de sua mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro, de 94 anos, que faleceu durante a madrugada. O presidente cancelou viagem à Guiana e voltou às pressas para o país.

O presidente Jair Bolsonaro acompanha o cortejo do corpo de sua mãe em Eldorado (SP) Emerson Ramos/Record TV

O chefe do Executivo deixou o hotel em que estava hospedado em Paramaribo, capital do Suriname, às 7h59 e embarcou para São Paulo às 9h. Da capital paulista, o presidente seguiu de helicóptero até Eldorado, no interior de São Paulo, onde dona Olinda vivia.

A matriarca da família Bolsonaro sofria da doença de Alzheimer. Ela estava com uma infecção urinária e morreu após duas paradas cardiorrespiratórias, de acordo com a prefeitura.

O velório começou por volta das 10h30 na cidade de Eldorado e conta com policiamento reforçado. A todo momento chegam coroas de flores ao salão paroquial. O sepultamento de Olinda deve ocorrer no fim da tarde.