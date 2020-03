Bolsonaro participa de evento empresarial nos Estados Unidos No seminário, presidente apresenta oportunidades de investimento no Brasil. VIagem continua com encontros com políticos americanos Bolsonaro se reúne com senador e participa de evento empresarial nos EUA

Bolsonaro em encontro com o senador americano Marco Rubio Thiago Nolasco/Record TV

O presidente Jair Bolsonaro dá prosseguimento a sua agenda nos Estados Unidos nesta segunda-feira (9), dentro da viagem iniciada no sábado (7). Pela manhã, o presidente se reuniu com políticos americanos e participou da abertura de um seminário empresarial com cerca de 350 convidados.

O evento é promovido pela Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). No seminário empresarial estão sendo apresentadas oportunidades de negócios no Brasil nas aéreas de alimentos, construção, defesa e energia. O objetivo é atrair investimentos e estimular as exportações.

Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil recebendo 13% das exportações, ficando só atrás da China.

No início do dia, o presidente se reuniu com o senador americano Marco Rubio, no hotel onde está hospedado, em Miami. O republicano afirmou que entre as prioridades na relação entre os dois países está a criação de um acordo de livre comércio e a inserção do Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), um clube dos países mais desenvolvidos do mundo.

A agenda de Bolsonaro inclui também encontros com o senador Rick Scott e o prefeito de Miami, Francis Suarez.

No sábado (7), Bolsonaro jantou com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Reformas

O presidente disse que o governo quer fazer as reformas administrativa e tributária neste ano e que conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que teria dito estar comprometido com as reformas e que são normais alguns atritos políticos.

O presidente também ressaltou que o governo está comprometido com as propostas econômicas de Paulo Guedes.