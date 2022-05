Bolsonaro participa de formatura da PM em SP e defende excludente de ilicitude Evento não consta na agenda oficial do chefe do Executivo. Presidente participa de convenção de comércio às 19h desta sexta Bolsonaro participa de formatura da PM em SP e defende excludente de ilicitude

O presidente Jair Bolsonaro em formatura de policiais em São Paulo Reprodução Instagram

O presidente Jair Bolsonaro participou, nesta sexta-feira (13), de uma formatura de cadetes da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo, e defendeu o excludente de ilicitude, mecanismo que amplia casos de isenção de punição a militares.

"Peço a Deus que eu consiga um dia aprovar o excludente de ilicitude. Após a missão, [o policial] vai para casa, tomar uma tubaína, uma cerveja, e não receber visita do oficial de Justiça", disse Bolsonaro aos cadetes.

"A gente fica triste. É muito comum, muito comum, ver colega nosso numa situação complicada depois de cumprir uma missão. Se Deus quiser vai mudar isso aí", completou.

O excludente de ilicitude significa a possibilidade de redução ou mesmo isenção de pena para policiais que causarem morte durante a atividade ou para civis que cometerem excessos sob o pretexto de "escusável medo, surpresa ou violenta emoção" e estava incluído no projeto anticrime do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro.

A ampliação do mecanismo foi deixada de lado na Câmara dos Deputados. A matéria foi enviada pelo Executivo em março, mas não é prioridade da base de apoio do governo e não há sinais de que vai andar.

O evento da Polícia Militar não consta na agenda oficial de Bolsonaro. O evento é organizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo.

Aliados de Bolsonaro compartilharam nas redes sociais imagens da formatura de policiais. Participaram do evento o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao Governo de São Paulo, e os deputados Capitão Derrite, Major Mecca e Gil Diniz — todos do PL, partido do chefe do Executivo e comandado por Valdemar Costa Neto.

Mais tarde, às 19h, o presidente participará da cerimônia de abertura da 56ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, em Campos do Jordão, no interior do estado.

Bolsonaro está em São Paulo desde a última quinta-feira (12). Na ocasião, participou de uma motociata e visitou a 10ª Edição da Feira Nacional da Bananicultura, em Pariquera-Açu, cidade localizada no Vale do Ribeira. No evento, o chefe do Executivo reconheceu a alta da inflação no país, que superou 12% e é a maior dos últimos 19 anos, mas argumentou que o fenômeno é registrado mundialmente e que o Brasil "é um dos países que menos estão sofrendo com essa questão".

"[A alta da] inflação [está] generalizada no mundo todo, e o Brasil é um país que está tendo inflação, aumento de combustíveis. Sei disso e assumo a minha responsabilidade. Mas isso se faz presente no mundo todo. O Brasil, nesse quesito, é um dos países que menos estão sofrendo com a questão da inflação. Trabalhamos duro nessa questão", afirmou.