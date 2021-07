Bolsonaro passa bem, mas sem previsão de alta, informa boletim Com obstrução intestinal, presidente foi internado na quarta em Brasília e transferido no mesmo dia para hospital de São Paulo

Bolsonaro já passou por seis cirurgias desde a facada sofrida em 2018 Adriano Machado/Reuters - 12.06.2021

O presidente Jair Bolsonaro passa bem, permanece evoluindo satisfatoriamente, mas sem previsão de alta, informa o boletim médico, divulgado no início da tarde desta sexta-feira pelo hospital Vila Nova Star, em São Paulo (SP). O tratamento médico seguirá o mesmo, portanto, sem cirurgia.

O chefe do executivo federal foi internado na quarta-feira (14) no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com quadro de obstrução intestinal, complicação decorrente do atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018. No mesmo dia, foi transferido para São Paulo.

Durante a manhã postou foto caminhando com mensagem sugerindo que terá alta em breve. "Em breve, de volta a campo, se Deus quiser! Muito fizemos, mas ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil! Obrigado pelo apoio e orações. Um forte abraço a todos!"

Vários carros oficiais chegaram ao hospital, segundo a equipe de reportagem da RecordTV. O presidente recebeu ainda a visita dos filhos Carlos e Jair Renan. Este último, postou imagem do encontro em uma rede sociail e afirmou: "Saiba que você é forte o suficiente para passar por mais essa luta. Seja paciente e tenha fé! Em breve estaremos juntos vendo um jogo de futebol! Brasil acima de tudo; Deus acima de todos!"

Veja a íntegra do boletim médico

O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada. O Presidente segue sem previsão de alta hospitalar.

Na manhã desta sexta-feira (16) ele recebeu a visita dos filho Carlos e Renan Bolsonaro. A mulher, Michelle, acompanha o presidente no tratamento. Vários carros oficiais chegaram ao hospital, segundo a equipe de reportagem da Record TV que está no local.

Desde o atentado, o presidente é acompanhado pelo cirurgião gástrico Antonio Luiz Macedo. O presidente passou por seis cirurgias como consequência da facada. Foram quatro em 2018, e duas em 2019 - para retirada da bolsa de colostomia e para correção de uma hérnia na incisão da cirurgia.

Na última noite, um grupo religioso se reuniu na frente do hospital para rezar pelo presidente. Apoiadores trouxeram também faixas e cartazas de apoio a Bolsonaro.