Bolsonaro passa por cirurgia na manhã desta segunda-feira

O presidente Jair Bolsonaro passará por uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia na manhã desta segunda-feira (28). Segundo a assessoria de imprensa do hospital Albert Einstein, o horário do procedimento não será divulgado.

Em boletim médico divulgado no domingo (27), a equipe que coordenará a cirurgia afirma que Bolsonaro foi submetido à avaliação clínica, exames laboratoriais e de imagem. Os resultados considerados normais deram aval à cirurgia e o presidente foi internado no domingo.

A expectativa é que o procedimento tenha duração de três horas. A equipe que vai fazer a cirurgia é coordenada pelo cirurgião gastrointestinal Antonio Luiz Macedo, que cuida de Bolsonaro desde que ele levou uma facada, durante a campanha, em setembro do ano passado.

O porta-voz da Presidência da República, general Otávio Santana do Rêgo Barros, informou no domingo que após as primeiras 48 horas depois da cirurgia Bolsonaro voltará ao trabalho ainda no hospital.

O hospital organizou um espaço para o presidente despachar. Segundo o porta-voz, existe um dispositivo montado pelo Gabinete de Segurança Institucional com equipamentos, possibilidades técnicas para Bolsonaro orientar seus ministros e seus órgãos e despachar.

Veja na íntegra o comunicado do Hospital Albert Einstein:

"O Excelentíssimo Presidente da República, Jair Bolsonaro, foi submetido à avaliação clínica préoperatória, exames laboratoriais e de imagem, com resultados normais. A cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal está confirmada para amanhã (28/01).

Dr. Antônio Luiz Macedo, cirurgião

Dr. Leandro Echenique, clínico e cardiologista

Dr. Miguel Cendoroglo, Diretor Superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein"

* Com informações da Agência Brasil