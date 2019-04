Do R7

Bolsonaro passou por endoscopia em hospital de Brasília Cirurgião do Einstein e membro da equipe médica do presidente, Leandro Echenique explicou ao R7 que ele sofre de queimação e azia e toma remédio jair bolsonaro

Bolsonaro passou por endoscopia nesta quarta-feira Marcos Corrêa/PR – 08.04.2019

A endoscopia à qual Jair Bolsonaro se submeteu nesta quarta-feira (10), no HFAB (Hospital da Força Aérea Brasileira), em Brasília, ocorreu porque o presidente reclamava frequentemente de azia e queimação.

A informação é do médico do Hospital Albert Einstein e da equipe médica do presidente, o cirurgião Leandro Echenique, que acompanhou o exame em tempo real, feito na capital federal, de São Paulo.

O R7 ouviu Echenique, que explicou que tais sintomas são comuns em pacientes que passaram pela cirurgia abdominal à qual Bolsonaro se submeteu — o presidente sofreu um ataque a faca, no final do ano passado, durante a campanha eleitoral.

De acordo com os médicos, o resultado dos exames foi perfeito e nada os preocupa. Bolsonaro, que passa bem após o procedimento, terá esses sintomas ao longo da vida.

O presidente tem o hábito de comer muito rápido, o que prejudica o quadro. Para diminuir a queimação, Bolsonaro toma omeprazol todos os dias.