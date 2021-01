Bolsonaro pede à Índia que acelere envio de vacina contra covid-19

Brasil | Do R7, com informações da Reuters

Resumindo a Notícia Governo conta com 2 milhões de doses da vacina indiana para iniciar vacinação no país

Vacina depende ainda de autorização da Anvisa

Pedido não afeta programa de imunização da Índia, segundo carta

Anvisa já autorizou uso emergencial de vacinas da Oxford e do Butantan

O presidente Jair Bolsonaro enviou nesta sexta-feira (8) uma carta ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em que pede ajuda para que seja antecipado o envio de doses da vacina contra Covid-19 da AstraZeneca produzidas na Índia ao Brasil, informou o Palácio do Planalto.

O governo brasileiro conta com o envio de 2 milhões de doses produzidas pelo Instituto Serum para a vacinação emergencial contra Covid-19 no país, depois que for concedida autorização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O Executivo quer começar a imunização, no cenário mais otimista, a partir de 20 de janeiro. Além da vacina da AstraZeneca, o governo federal também aguarda aprovação da Anvisa à CoronaVac, da chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.

Em nota o Ministério da Saúde afirmou:

"Com o intuito de ampliar e agilizar a disponibilização de vacinas confiáveis e eficazes ao Brasil, o presidente da República Jair Bolsonaro enviou nesta sexta-feira (8) uma carta ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na qual solicitou urgência no fornecimento de 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca ao Brasil – sem qualquer risco de prejuízo ao programa indiano de vacinações.

O imunizante está sendo produzido no Serum Institute of India e deverá integrar de forma imediata a implementação do nosso Programa Nacional de Imunização.

No documento, Bolsonaro também agradece o país indiano pela liberação das exportações dos insumos farmacêuticos produzidos na Índia, de extrema relevância para o abastecimento do mercado brasileiro,"