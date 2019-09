Bolsonaro pediu para CPMF não entrar na reforma, diz Guedes Ministro da Economia afirmou que presidente telefonou para ele do hospital, "entubado", para se manifestar contra o imposto de transação financeira

Guedes disse que a equipe estudava recriação da CPMF Isac Nóbrega/PR - 6.5.2019

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira (13) que o presidente Jair Bolsonaro telefonou para ele do hospital, "entubado", para dizer que não quer a criação de uma nova CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira).

"Estávamos simulando um imposto de transação financeira, só que o presidente sempre foi contra esse imposto e pediu pra não colocar", afirmou Guedes em entrevista a correspondentes estrangeiros no Rio de Janeiro.

Veja também: CPMF está fora da reforma tributária, diz Bolsonaro

O ministro confirmou que a equipe econômica trabalhava com uma alíquota de 0,4% para o tributo sobre pagamentos, mas, mostrando irritação, afirmou que os números não deveriam ter sido levados a público ainda.

Segundo Guedes, o ex-secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, exonerado esta semana, já havia pedido para deixar o cargo "inúmeras vezes" por achar que estava atrapalhando o governo. "Eu dizia: se você tiver que cair um dia que caia junto com o imposto", afirmou Guedes.

'Nova CPMF' teria arrecadado R$ 3 bilhões em 2018 apenas com cartões

As mudanças no alto escalão do governo Bolsonaro

Copyright © Thomson Reuters.