Bolsonaro pilota moto aquática em SP e sobe em lancha de apoiadores Vídeos publicados nas redes sociais mostram presidente no mar em Praia Grande, no litoral paulista, onde passa o Carnaval

Bolsonaro, de colete laranja e bermuda cinza, cumprimenta pessoas em lancha Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro foi visto pilotando uma moto aquática neste sábado (26) no mar em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele chegou a descer do veículo e subir em uma lancha para cumprimentar as pessoas e também recebeu apoio de um grupo que estava em outra embarcação. As imagens foram registradas em vídeo e postadas no Twitter.

Bolsonaro embarcou para o Guarujá, também na Baixada Santista, na manhã deste sábado. A previsão é de que ele fique no litoral paulista até a próxima terça-feira (1º). Ele está hospedado no Forte dos Andradas, que pertence ao Exército Brasileiro e abriga a 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea.

Mais cedo, o presidente publicou um fio no Twitter declarando que o governo tem atuado para garantir a retirada em segurança de brasileiros que estão na Ucrânia, país que foi invadido por tropas russas na última quinta-feira (24). Ele disse que, “mesmo diante de um cenário difícil, reforçamos: ninguém será deixado para trás”.

Na publicação, o presidente afirmou que 50 brasileiros que estavam no país, incluindo jornalistas, estudantes, empresários e atletas, foram levados para territórios vizinhos. Bolsonaro disse que acionou ministros, assessores e a diplomacia para permitir que os brasileiros na Ucrânia deixem o local por vias terrestres.