Bolsonaro poderá ter alta já nesta quarta-feira, indica porta-voz Boletim médico, no entanto, não fala ainda de previsão de alta para o presidente. Ela já não está mais com febre e pneumonia, segundo o hospital Bolsonaro poderá ter alta já nesta quarta-feira, indica porta-voz

O presidente Jair Bolsonaro está internado em SP Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro poderá ter alta já nesta quarta-feira (13), mas ainda depende de avaliação médica, disse nesta terça-feira (12) o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros.

"A partir de amanhã ele estará em condições de ter alta", disse o porta-voz à Reuters. "Vai depender da avaliação médica."

O boletim médico desta terça-feira mostrou que o presidente não tem mais febre e a pneumonia, descoberta na semana passada, já estaria, segundo os médicos, "em resolução". Bolsonaro também não tem mais dores abdominais e continua com uma dieta leve, além do uso de um suplemento nutricional.

O boletim, no entanto, não fala ainda de previsão de alta para o presidente.

Nos últimos dias, Bolsonaro tem se mostrado mais disposto. Recebeu visitas de ministros, gravou entrevistas e um primeiro vídeo para redes sociais. Nesta terça, durante almoço com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ligou para presidente para que ele conversasse com Toffoli.

Bolsonaro está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 27 de janeiro, véspera da cirurgia para remoção de uma bolsa de colostomia, usada após ser esfaqueado durante a campanha eleitoral em setembro do ano passado.

A previsão inicial era de que ele ficasse internado 10 dias, mas a necessidade de tratamento com antibióticos e depois o diagnóstico de uma pneumonia estenderam o período de permanência no hospital.

Apesar de estar hospitalizado, Bolsonaro ficou afastado da Presidência apenas nas primeiras 48 horas após a cirurgia.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

