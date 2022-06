Bolsonaro põe Brasil à disposição de Biden para encontrar saída à guerra na Ucrânia

Brasil | Augusto Fernandes, do R7, em Brasília

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro em encontro com o presidente dos EUA, Joe Biden TV Brasil/Reprodução - 9.6.2022

No primeiro encontro oficial com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na noite desta quinta-feira (9), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o Brasil está à disposição para auxiliar em ações que viabilizem o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia.

"Presidente Biden, torcemos e estamos à disposição para colaborar na construção de uma saída deste episódio que não queremos entre Ucrânia e Rússia. Nós deveremos, pretendemos, torcemos e oramos para que saiamos o mais rapidamente desta situação, para que não só o Brasil, mas o mundo, retorne a normalidade", afirmou Bolsonaro.

Biden e ele conversaram em Los Angeles, nos EUA, na Cúpula das Américas. Bolsonaro comentou que o Brasil "ainda é dependente de algumas coisas de outros países" e que sempre adotou uma "posição de equilíbrio". O brasileiro frisou: "Queremos a paz e tudo nós faremos para que a paz seja alcançada."

"Lamentamos os conflitos, mas tenho um país para administrar e pela sua dependência temos que sempre ser cautelosos”, disse Bolsonaro.

No diálogo com Biden, Bolsonaro ainda comentou que "Brasil e Estados Unidos têm tudo para selar suas relações comerciais, materializando o eixo Norte-Sul".

"Vivemos há quase 200 anos em parceria. Em alguns momentos nos afastamos por questões ideológicas. Nossos países se complementam e temos tudo para, realmente, nos integrarmos cada vez mais e sermos um exemplo para o mundo. Temos um interesse enorme de, cada vez mais, nos aproximar dos Estados Unidos", destacou.