Bolsonaro posa com broche do Flamengo e comemora título Presidente publicou imagem no Facebook e falou que o clube carioca será o Brasil no Mundial de Clubes Bolsonaro posa com broche do Flamengo e comemora título

Bolsonaro com broche do Flamengo Reprodução/Facebook

O presidente Jair Bolsonaro parabenizou o Flamengo pela conquista do bicampeonato da Libertadores da América neste sábado (23) e ainda postou uma foto em que usa um broche do clube.

"Valeu Mengão. Brasil é campeão", afirmou o presidente no Facebook. No Twitter, Bolsonaro disse que a partida foi emocionante e histórica. "Isso é futebol! O Mengão é o Brasil no Mundial de Clubes. Estaremos na torcida!"

Mais cedo, o presidente palpitou que o time brasileiro venceria a partida contra o River Plate por 2 a 0 e afirmou que assistira ao jogo no Palácio da Alvorada.

Neste ano, o presidente já assistiu a um jogo do Flamengo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Acompanhado do ministro da Justiça, Sergio Moro, Bolsonaro vestiu a camisa do Flamengo. O presidente, que é palmeirense, já vestiu a camisa de outros clubes e, neste mês de novembro, foi à Vila Belmiro acompanhar um jogo do Santos.

