Bolsonaro posa para selfies e fala sobre elogios que recebeu de Putin Após reunião do BRICS, Bolsonaro postou vídeo do presidente russo elogiando "qualidades masculinas" e "coragem" do mandatário

"Ninguém viu o Putin falando ontem não?", questionou Reprodução/Youtube

O presidente Jair Bolsonaro falou nesta quarta-feira (18) com apoiadores na porta do Palácio do Alvorada. O chefe do Executivo posou para fotos e comentou a respeito dos elogios que recebeu do presidente da Rússia, Vladimir Putin. "Ninguém viu o presidente da Russia ontem falando não? Alguém tomou conhecimento?", perguntou Bolsonaro aos que estavam presentes.

"Qual é o provérbio que traduz o que ele falou ontem? Alguém lembra aí? Quem for fraco na hora da tribulação... Quem for frouxo na hora da tribulação é sinal que não tem força", lembrou Bolsonaro sobre os elogios de Putin.

Na noite de terça-feira (17), Bolsonaro publicou um vídeo em que o presidente russo, Vladimir Putin, faz elogios às "qualidades masculinas" e à "coragem" do mandatário brasileiro.

- Palavras do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao término do encontro do BRICS.



. Link no YouTube: https://t.co/DR60KPr7CJ pic.twitter.com/DmQ3SbLAML — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 17, 2020

Segundo Bolsonaro, fala de Putin ocorreu pouco depois do término da Cúpula do BRICS, encontro que reuniu os chefes de Estado de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, por vídeoconferência, por causa da pandemia do novo coronavírus.