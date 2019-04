Bolsonaro posta foto segurando arma de fogo Presidente criticou lei do desarmamento e disse que arma é nociva de acordo com as "intenções de que a possui" Bolsonaro

Bolsonaro cumpriu a agenda oficial em Jerusalém, Israel, nesta segunda Reprodução/ Instagram - 01.04.2019

O presidente Jair Bolsonaro postou uma foto no Instagram na tarde de segunda-feira (1º) segurando uma arma de fogo.

Na postagem, o presidente criticou as leis de desarmamento, defendendo que o poder de dano das armas está diretamente relacionados às "intenções de quem a possui".

A foto foi tirada em Israel. Bolsonaro está no local desde domingo (31) e cumpre agenda no país. Na segunda, condecorou os militares israelenses que aturam nos resgates em Brumadinho (MG), visitou a Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, e o Muro das Lamentações.

Nesta terça (02), Bolsonaro já tomou café com CEOS de empresas israelenses e israelo-brasileiras, participa de cerimônia de abertura do encontro empresarial, visita a exposição de produtos de empresas de inovação, almoça com empresários, visita à Exposição "Flashes of Memory— Fotografia durante o Holocausto".

Para fechar o dia, participa de duas cerimônias: a de oferenda floral e a alusiva ao plantio de muda de oliveira no Bosque das Nações.

Veja o post de Bolsonaro sobre armas: