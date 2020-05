Bolsonaro promete projeto sobre ideologia de gênero 'com urgência' Presidente participou de evento de hasteamento da bandeira nacional na manhã desta terça-feira (12) Ideologia de gênero

Bolsonaro participou de cerimônia em Brasília Pedro Ladeira/Folhapress - 12.05.2020

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (12) que deve enviar hoje um "projeto federal com urgência constitucional" sobre ideologia de gênero. Em evento de hasteamento da Bandeira Nacional, com a participação de ministros, Bolsonaro ouviu o pedido de uma criança: "nós crianças não queremos a ideologia do gênero".

O grupo de crianças era tutelado pelo padre polonês Pedro Stepien, ativista antiaborto que costuma comparecer ao Palácio da Alvorada para fazer pedidos ao presidente - entre eles o fim do aborto e da lei de alienação parental.

"Nós sabemos que por 11 a 0 o Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei municipal que proibia a ideologia de gênero", disse Bolsonaro. Em 24 de abril, o STF julgou inconstitucional uma lei do município de Novo Gama (GO) que proibia a discussão de gênero nas escolas. A legislação vedava a veiculação de informações e materiais no ambiente escolar que tratasse sobre ideologia de gênero.

"Já pedi ontem (segunda-feira) para o Major Jorge, nosso ministro (Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência), que providenciasse uma lei federal agora, um projeto, e devemos apresentar hoje esse projeto com urgência constitucional", declarou o presidente.

