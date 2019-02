Bolsonaro publica foto almoçando no hospital e mostra recuperação Presidente publica imagem nas redes sociais no início da tarde como um indicativo de que sua saúde evolui apesar da pneumonia Bolsonaro publica foto almoçando no hospital para mostrar sua recuperação

"Uma pequena pausa para o almoço!" Arquivo Pessoal

O presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais na tarde de hoje uma foto almoçando. "Uma pequena pausa para o almoço!", escreveu. Ele aparece tomando um caldo e na bandeja tem um sorvete. Desde que foi diagnosticado com pneumonia, cresceram as preocupações com a saúde do presidente e, segundo médicos, o fato de Bolsonaro ter voltado a se alimentar desde ontem ajuda em sua recuperação.

Pela manhã, o presidente fez caminhada, tomou chá e comeu gelatina. O Hospital Israelita Albert Einstein vai divulgar boletim médico às 17h deste sábado com informações atualizadas sobre o estado de saúde do presidente. É esperado que Bolsonaro realize ainda hoje sessão de fisioterapia.

"Ele (Bolsonaro) precisa se recuperar com medicação, o que já tem ocorrido, e alimentação. É um bom sinal, portanto, esta evolução da dieta", disse ontem o gastrocirurgião e professor da Faculdade de Medicina do ABC Eduardo Grecco.

O presidente postou a foto primeiro em sua conta no Instagram e depois replicou no Twitter. Na quinta e na sexta-feira, preocupações com saúde do presidente chegaram a afetar os preços no mercado financeiro. Um dos temores do mercado é que a tramitação da reforma da Previdência sofra atrasos.

