Bolsonaro quis me fortalecer com fala sobre vaga no STF, diz Moro Ministro da Justiça e Segurança Pública garante que "nunca houve um acerto em que foi colocada uma condição" pelo cargo no Supremo Moro

Moro: "Nem sei se quero ir para o STF" Rodolfo Buhrer/Folhapress - 10.05.2019

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou nesta quarta-feira (22) que o presidente Jair Bolsonaro quis "fortalecê-lo" quando disse que pretendia indicá-lo para o STF (Supremo Tribunal Federal).

"Ele deu essa declaração com o intuito de me fortalecer. Havia essa discussão sobre a questão do Coaf, tinha havido uma certa resistência em manter o Coaf no ministério da Justiça (após votação na comissão especial que devolveu o Coaf à pasta da Economia). O presidente deu a declaração com boa intenção (...) Entre eu e ele de fato nunca houve um acerto em que foi colocada uma condição (para assumir a vaga no Supremo). Não faria sentido", disse Moro em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello vão completar, respectivamente, 75 anos em novembro de 2020 e julho de 2021 e devem se aposentar compulsoriamente. Moro disse ainda que não sabe se Bolsonaro vai querer convidá-lo na ocasião e tampouco pode dizer se aceitaria.

"Nem sei se quero ir para o STF e nem sei se o presidente está querendo me indicar", afirmou.

Questionado sobre um possível arrependimento em abandonar a magistratura para aceitar o cargo de ministro, Moro negou. "Eu não me arrependi. Quando aceitei esse convite, tinha bastante presente os meus objetivos: a ideia era tentar consolidar esses avanços anticorrupção dos últimos cinco anos e, por outro lado, poder avançar contra o crime organizado e o crime violento. Entendi que poderia fazer mais assumindo essa posição do que como juiz", disse.

Moro afirmou na entrevista que tem dialogado com parlamentares para a aprovação do pacote anticrime. "Vários deles têm sido muito receptivos às propostas do projeto. Há uma sinalização de que seja possível eventualmente a votação em junho".

