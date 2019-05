Thiago Nolasco, da Record TV, com Mariana Londres

Bolsonaro: "reabertura de fronteira é medida inteligente de Maduro" Presidente comemora a reabertura da fronteira e a volta do abastecimento, mas disse que Brasil mantém o projeto de abastecer Roraima Bolsonaro: "reabertura de fronteira é medida inteligente de Maduro"

Fronteiras fechadas da Venezuela serão reabertas Ernesto Guzman Jr. / EFE - 1.3.2019

"A reabertura da fronteira é uma medida inteligente da parte dele [Maduro].", disse o presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (10) após a cerimônia de lançamento da pedra fundamental da Ponte da Integração Brasil–Paraguai, em Foz do Iguaçu (PR).

Bolsonaro também comemorou o reestabelecimento do abastecimento de energia de Roraima, que deve acontecer com a reabertura da fronteira, mas disse que isso não afasta o Brasil do projeto de construir o "linhão Manaus-Boa Vista".

— Mas parece que também a energia elétrica vai ser reestabelecida. O que nos ajuda. Mas não nos deixa longe de buscar a construção do linhão Manaus-Boa Vista.

A linha de transmissão que vai ligar as cidades de Manaus (AM) e Boa Vista (RR) é considerada pelo governo como "uma alternativa energética estratégia para a soberania e defesa nacional". Roraima é o único Estado brasileiro que não faz parte do SIN, o Sistema Interligado Nacional. O abastecimento de energia é feito por linhas de transmissão que saem da Venezuela e por termoelétricas a diesel.