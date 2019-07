Bolsonaro reafirma intenção de indicar Eduardo para embaixada

Bolsonaro disse na Bahia que não vai iniciar obras de infraestrutura Alan Santos/PR - 17.7.2019

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a indicação do filho do meio, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para o cargo de embaixador brasileiro nos Estados Unidos. "Pretendo encaminhá-lo, sim", comentou, durante a transmissão ao vivo feita pelo Facebook.

O presidente elogiou ainda o artigo que o deputado Marco Feliciano (Pode-SP), um dos vice-líderes do governo no Congresso escreveu hoje na Folha de S.Paulo. Para Bolsonaro, o texto prova que não há "nepotismo" na intenção dele. "Não é nepotismo. Se fosse, acha que eu cometeria um crime?", disse.

Sobre as acusações de oposicionistas e até de apoiadores de favorecimento, Bolsonaro completou: "Pretendo beneficiar filho meu, sim. Se eu puder dar um filé mignon pro meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com o filé mignon essa história ai. É nos aprofundarmos o relacionamento com a maior potência do mundo."

Bolsonaro ponderou, no entanto, que esta provável indicação depende de Eduardo. "Minha intenção é indicá-lo. A não ser que ele não queira, a não ser que não seja aprovado lá na Comissão, no Senado", afirmou.

Aeroporto na Bahia

Na transmissão ao vivo pelo Facebook, o presidente rebateu ainda críticas do governador da Bahia, Rui Costa (PT), referentes à construção do Aeroporto de Vitória da Conquista. O governo estadual lançou ontem um vídeo em que reivindica a autoria do aeroporto.

"O dinheiro é do povo. Não é meu nem do governador Rui Costa", disse o presidente. "Parte do recurso é federal, parte do recurso é estadual."

Bolsonaro afirmou também que deve participar da inauguração do aeroporto, chamada por ele e pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, de "a maior obra de aviação regional". Segundo o presidente, o governador está convidado a ir.

Bolsonaro disse ainda que vai entregar outras obras como a BR-135, a BR-030 e a BR-101. Ainda segundo o ministro da Infraestrutura, a reforma no aeroporto de Salvador deverá ser concluída até o fim do ano.

Bolsonaro também afirmou que não irá iniciar novas obras de infraestrutura e que o foco do governo é conseguir terminar as que foram iniciadas. "Nós não queremos iniciar nada (nenhuma nova obra). Vamos evitar iniciar novas obras para evitar o desperdício que temos aqui no Brasil."

