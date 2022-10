Bolsonaro recebe aliados que ganharam ou vão para o 2º turno

Brasil | Plínio Aguiar, do R7, em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro e aliados no Palácio do Planalto Jair Bolsonaro/Instagram - 3.10.2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu nesta segunda-feira (3) a visita de aliados políticos que foram eleitos no primeiro turno das eleições, realizado neste domingo (2), ou que vão para o segundo turno, marcado para 30 de outubro, além do ministro Paulo Guedes (Economia) e integrantes da campanha à reeleição.

Entre os visitantes estão Tarcísio de Freitas (Republicanos), que vai disputar o segundo turno com Fernando Haddad (PT) para o Governo de São Paulo. Com 100% das urnas eletrônicas apuradas, o ex-ministro de Infraestrutura de Bolsonaro alcançou 9.881.995 votos (42,32%), e o petista, 8.337.139 votos (35,7%).

Bolsonaro recebeu também Bia Kicis (PL-DF), reeleita deputada federal pelo Distrito Federal, com 214.733 votos, a maior votação da unidade da Federação; Mario Frias (PL-SP), ex-secretário especial de Cultura e agora eleito deputado federal por São Paulo, com 122.564 votos; além de Otoni de Paula (MDB-RJ), reeleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, com 158.507 votos.













































































Segundo turno

Com 99,99% das urnas eletrônicas apuradas, Lula teve 57.258.115 milhões de votos (48,43%), e Bolsonaro, 51.071.277 milhões de votos (43,20%). O segundo turno ocorre no último domingo deste mês.

Os integrantes da campanha à reeleição de Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente, e Fabio Wajngarten, ex-secretário especial de Comunicação Social, também estiveram no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (3).

Entre os assuntos discutidos por Bolsonaro e seus aliados, está a estratégia que será adotada durante a campanha do segundo turno. Uma das alternativas analisadas pelo núcleo duro é avançar sobre os eleitores do Sudeste, região que concentra o maior número de votantes do país. A ideia é visitar os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.