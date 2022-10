Bolsonaro recebe apoio da frente parlamentar do agronegócio Deputados e senadores do setor agropecuário declaram voto no atual presidente no segundo turno das eleições Bolsonaro recebe apoio da frente parlamentar do agronegócio

O presidente Jair Bolsonaro com integrantes da frente parlamentar do agronegócio Reprodução/Redes Sociais

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, ganhou o apoio da frente parlamentar do agronegócio para o segundo turno das eleições presidenciais. O anúncio aconteceu nesta quarta-feira (5) após uma reunião do chefe do Executivo com deputados e senadores no Palácio da Alvorada.

“O agro é orgulho nacional. Conversamos mais sobre as questões do campo e de nossa responsabilidade para a segurança alimentar do Brasil e do mundo, o quanto crescemos ao longo desses quatro anos e o quanto ainda poderemos crescer, trazendo divisas e alimentos mais baratos para o Brasil. Muito obrigado à bancada do agro. Se Deus quiser, conseguirei a reeleição para continuarmos no caminho da prosperidade”, disse Bolsonaro.

A senadora eleita Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura, disse que o governo Bolsonaro foi importante para o agronegócio e que o setor só tende a ganhar caso ele seja reeleito ao Palácio do Planalto.

“Não temos nenhuma dúvida de que o presidente Bolsonaro foi um dos presidentes que mais deram apoio ao agro brasileiro, através de crédito e ações de infraestrutura. É por isso que o agro está integralmente fechado com a candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro”, destacou Cristina.