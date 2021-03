Bolsonaro recebe chanceler e deputado no Alvorada Presidente passa o dia no palácio sem compromissos oficiais. Ernesto Araújo e Hélio Lopes (PSL-RJ) estiveram em Israel

Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo e deputado Hélio Lopes (PSL-RJ) estão no Alvorada Valter Campanato/Agência Brasil

Sem compromissos oficiais, o presidente Jair Bolsonaro passa o sábado (13) no Palácio da Alvorada. Perto das 11h30 o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chegou ao palácio, assim como o deputado Hélio Lopes (PSL-RJ). Depois deles, chegaram Augusto Heleno, o ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

Araújo e Lopes integraram a missão brasileira que nesta semana esteve em Israel para o fechamento de parcerias de cooperação em medicamentos e vacinas contra a covid-19, incluindo o spray nasal EXO-CD 24 que está sendo desenvolvido por Israel.

Outros carros não identificados também entraram no palácio da Alvorada. O motivo do encontro com Bolsonaro não foi divulgado oficialmente.