Bolsonaro recebe convite para abertura da Olimpíada de Tóquio Presidente postou a informação sobre evento previsto para 23 de julho, após encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão

Bolsonaro se encontra com ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Motegi Toshimitsu Marcos Corrêa/PR-08/01/2021

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (8) que foi convidado para participar da abertuda da Olimpíada de Tóquio, prevista para acontecer no período de 23 de julho a 8 de agosto deste ano, no Japão. Bolsonaro postou a informação em rede social após se encontrar com Motegi Toshimitsu, ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, no Palácio do Planalto, com a presença do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

"Encontro com Motegi Toshimitsu, ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, nosso parceiro mais tradicional na Ásia com fortes laços culturais", afirmou o presidente em post. "Fui convidado para a abertura das Olimpíadas de Tokio em julho."

O governo japonês e o COI (Comitê Olímpico Internacional) decidiram em março do ano passado adiar os jogos olímpicos por um ano devido à pandemia de coronavírus.

O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, reafirmou nesta quinta-feira (8) a intenção de realizar os jogos, mesmo com a alta da covid-19 no país. Uma pesquisa de dezembro da emissora pública NHK mostrou que um terço dos habitantes do Japão quer que os Jogos sejam cancelados devido ao temor de que um fluxo de chegadas de estrangeiros possa causar novo aumento nos casos da doença.