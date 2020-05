Bolsonaro recebe convite para posse de Barroso e Fachin no TSE O convite foi entregue em mãos no Palácio do Planalto pelos ministros, como prevê o protocolo seguido pela Justiça, para evento no dia 25

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira (13) o convite para a posse do presidente eleito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, e o vice-presidente eleito, ministro Luiz Edson Fachin. O convite foi entregue em mãos no Palácio do Planalto pelos ministros, como prevê o protocolo seguido pela Justiça.

Os representantes dos três poderes são convidados do evento de posse que ocorre de modo remoto, em uma "mesa virtual" no próximo dia 25 de abril.

Barroso assume o cargo no lugar da ministra Rosa Weber. A instância máxima eleitoral tem pela frente o desafio de coordenar as eleições municipais, previstas para outubro, em meio a pandemia do novo coronavírus.

Mais cedo, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro evitou comentar sobre um possível adiantamento do pleito. "Eu não falo nada sobre isso aí adiamento das eleições. Eu já tenho problema demais para me meter em mais nesse", disse.

O TSE é composto de sete ministros titulares. Desses, três são do Supremo Tribunal Federal (STF), dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois são juristas advindos da advocacia.

O encontro de Bolsonaro com os ministros da Suprema Corte durou cerca de meia hora e contou com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, do advogado-geral da União, José Levi, do ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência e de Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência.

