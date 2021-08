Bolsonaro recebe o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa

A- A+

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, caminha por Brasília nesta segunda-feira (2) MATEUS BONOMI/AGIF ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta segunda-feira (2) a visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que participou de um almoço no Palácio da Alvorada.

Durante o encontro, Bolsonaro não usou máscara, prática recomendada para evitar a propagação do coronavírus. Ao contrário do brasileiro, o presidente português e a delegação do país usavam máscaras. O chefe de Estado brasileiro não esconde a contrariedade em usar o equipamento de proteção e já tentou desobrigar o uso, algo que iria na contramão do que recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS) para conter a expansão do vírus.

Participaram do almoço, ainda, o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros Carlos França (Relações Exteriores), Ciro Nogueira (Casa Civil), Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional). Todos sem máscara.

Na semana passada, Bolsonaro recebeu o presidente de Cabo Verde.

