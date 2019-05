Bolsonaro recebe prêmio de Personalidade do Ano nos EUA Em seu discurso, Bolsonaro afirmou que relação com os norte-americanos pode “trazer mais do que a felicidade para os dois países” Bolsonaro

Bolsonaro recebeu prêmio de "Personalidade do Ano" Isac Nóbrega/PR - 16.5.2019

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, receberam nesta quinta-feira (16), na cidade de Dallas, o prêmio de "Personalidade do Ano", entregue anualmente pela Câmara de Comércio Brasil-EUA.

O presidente da associação, Alexandre Bettamio, afirma que a escolha de Bolsonaro ocorreu em função da esperança trazida por ele ao Brasil, da relação unilateral existente entre o atual presidente e os EUA e pela luta do novo governo para combater a corrupção.

"Em nome da democracia, das reformas, do crescimento econômico, do nosso país, dos empresários e da amizade entre Brasil e Estados Unidos, homenageio Jair Bolsonaro e Mike Pompeo com o prêmio de Personalidade do Ano", declarou Bettamio.

Após receber o troféu, Bolsonaro disse estar honrado pela homenagem, disse que sua eleição foi um milagre para interromper “políticas nefastas de pessoas que tinham interesse pessoais não deixavam o país ascender”. “O trabalho não é fácil, mas com fé em Deus, com brasileiros, com amigos fora do Brasil que vêm com preocupação o nosso futuro, juntos venceremos essa batalha”, disse o presidente brasileiro.

“Ao chagar ao poder, a unidade continua ao nosso lado. Estamos convictos de que essa união, essa confiança que começamos a estabelecer pode nos levar a fazermos comércio, assinarmos muitos acordos e trazer mais do que a felicidade para os dois países”, afirmou Bolsonaro em relação aos Estados Unidos.

Ao longo de sua fala, o presidente também reafirmou o receio do retorno da ex-presidente argentina Cristina Kirchner ao poder: “Vamos colaborar com o que for possível com aquele país, sabedores de que se tivermos outra Venezuela no cone sul da América do Sul os problemas serão enormes para nós.”

“Eu não posso ir à casa de uma pessoa, onde alguém da sua família não me queira bem”, lamentou Bolsonaro ao lembrar que teve que transferir a viagem de Nova York para Dallas após o prefeito nova iorquino, Bill de Blasio, o criticar publicamente.

Bolsonaro foi acompanhado na cerimônia pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araujo, e pelo ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Também estavam presentes no evento os governadores de São Paulo, João Doria, e do Acre, Gladson Cameli.