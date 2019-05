Giuliana Saringer, do R7

Bolsonaro recebe presidentes dos Poderes nesta terça Presidente da República participa de café da manhã no Palácio da Alvorada com Dias Toffoli, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre Bolsonaro

Café da manhã acontecerá no Palácio da Alvorada às 8h Pedro Ladeira/Folhapress - 07.05.2019

O presidente Jair Bolsonaro vai receber nesta terça-feira (28) os presidentes do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) em café da manhã no Palácio da Alvorada.

O encontro será o primeiro entre os quatro juntos, que representam os Três Poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário.

O café, marcado para às 8h, também contará com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno.

Em entrevista exclusiva ao repórter Thiago Nolasco, da Record TV, o presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo (26), depois das manifestações a favor do presidente e das reformas, que a intenção dele era fazer um "grande pacto nacional" entre os Três Poderes da República para a aprovação das reformas que destravem a economia e promovam o desenvolvimento do país.

"Nós [poderes] estamos em harmonia, mas acho que falta a gente conversar um pouco mais. A culpa é minha também. Para que nós coloquemos na mesa o que nós temos que aprovar, que revogar", afirma.