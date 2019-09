Bolsonaro recebe 'puxão de orelha' e é vetado para jogo do Palmeiras Presidente segue hospitalizado após retirada de sonda nasogástrica. Verdão enfrenta Cruzeiro, pela última rodada do 1º turno, no Allianz Parque Bolsonaro internado

Estado de saúde de Jair Bolsonaro é de 'melhora progressiva', segundo porta-voz Lance

O presidente Jair Bolsonaro recebeu neste sábado (14) um veto de sua equipe médica. O político, que segue hospitalizado após a retirada de uma sonda nasogástrica, desejava assistir a partida entre Palmeiras e Cruzeiro, neste sábado, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.



"Hoje o doutor Macedo teve que me dar um puxão de orelha porque o presidente queria ir ao jogo do Palmeiras. Ele disse que tem um segurança dele que é porta-bandeira e poderia levar o suporte de alimentação", contou o porta-voz.



Torcedor do Verdão, o presidente da República, que ainda se recupera do procedimento, recebeu a negativa dos médicos. No entanto, o estado dele, segundo o porta-voz da Presidência, é de melhora progressiva. Bolsonaro ainda será avaliado para seguir os tratamentos.

Na sexta-feira, foi retirada a sonda que tinha como função retirar o excesso de ar que ficou retido no estômago e no intestino do presidente após os procedimentos de recuperação da facada que ele recebeu, em outubro do ano passado.



Palmeiras e Cruzeiro disputam os três pontos no Campeonato Brasileiro, pela 19ª rodada da competição. Na terceira colocação, o Alviverde tem 36 pontos e recebe a Raposa, com 18 pontos e na 16ª posição, em casa.

