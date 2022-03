Bolsonaro recebe refugiados afegãos em almoço no Palácio da Alvorada neste domingo (13) Grupo chegou em dois ônibus por volta das 11h30; expatriados foram recebidos pelo presidente e depois entraram no Palácio Bolsonaro recebe refugiados em almoço no Palácio da Alvorada

Grupo chegou ao Palácio da Alvorada por volta das 11h30 Adriano Pires/Record TV

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebe refugiados afegãos para um almoço no Palácio da Alvorada, em Brasília, neste domingo (13). Os expatriados chegaram em dois ônibus, por volta das 11h30. Eles foram recebidos pelo chefe do Executivo na porta do Palácio e, em seguida, recepcionados dentro da residência oficial do presidente.

O encontro ocorre um dia após o presidente visitar os afegãos refugiados no Brasil, em um alojamento que fica no bairro Jardim Ingá, município de Luziânia, a pouco menos de 50 km da região central de Brasília.

Na ocasião, Bolsonaro encontrou-se com um grupo de pessoas que deixou o Afeganistão em 2021 para fugir do conflito com o Talibã.

Antes da visita, Bolsonaro participou de um evento de filiação de parlamentares ao PL, seu partido. O evento, em Brasília, foi fechado à imprensa.