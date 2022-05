Bolsonaro recebe representantes do movimento Escolas Abertas Encontro nesta sexta ocorre um dia após aprovação do projeto que autoriza o homeschooling, o ensino domiciliar, no Brasil Bolsonaro recebe representantes do movimento Escolas Abertas

Movimento Escolas Abertas no Palácio da Alvorada Record TV/Reprodução

Um dia após o projeto do homeschooling passar pelo plenário da Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro (PL) recebe, no Palácio da Alvorada, representantes do movimento Escolas Abertas. O evento consta na agenda oficial desta sexta-feira (20). Também participam do encontro os ministros Victor Godoy (Educação), Ciro Nogueira (Casa Civil) e Paulo Alvim (Ciência e Tecnologia).

A Câmara terminou nesta quinta-feira (19) a análise dos destaques ao projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar no Brasil. Os deputados rejeitaram todas as sugestões de mudança ao texto-base aprovado na última quarta (18). Na aprovação dessa proposta foram 264 votos favoráveis e 144 contrários. A regulamentação da modalidade de ensino vai agora para o Senado.

Leia também: Entenda o que prevê o projeto que regula o homeschooling no Brasil

O projeto é uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro e contempla pelo menos 11 mil famílias que optaram por ensinar os filhos em casa. Pelas leis atuais, o ensino domiciliar não é uma prática aceita no país. Em 2018, o STF (Supremo Tribunal Federal) entendeu que o homeschooling não é inconstitucional, mas indicou a necessidade de uma regulamentação.

Bolsonaro também deve se reunir na manhã desta sexta com o empresário Elon Musk, CEO da Tesla, que comprou o Twitter recentemente. Musk aceitou conversar com Bolsonaro a convite do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Eles devem falar sobre conectividade e Amazônia. "Tenho um encontro amanhã com uma pessoa muito importante, que é reconhecida no mundo todo e que vem para cá oferecer para ajudar a nossa Amazônia, o coração", disse o presidente na live semanal.