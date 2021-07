Bolsonaro recria Ministério do Trabalho e coloca Onyx na pasta Pasta havia sido extinta em 2019 para dar lugar ao superministério da Economia comandado por Paulo Guedes Onyx Lorenzoni é nomeado como ministro do Trabalho e Previdência

Onyx vai ocupará 4º ministério diferente em 3 anos Marcelo Camargo/Agência Brasil 15.01.2019

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta quarta-feira (28) Onyx Lorenzoni para assumir o Ministério do Trabalho e Previdência. A nomeação surge junto com a recriação da pasta extinta em 2019 para o estabelecimento do superministério da Economia. As alterações foram oficializadas pelo Diário Oficial da União.

Como a recriação da pasta foi estabelecida por uma MP (Medida Provisória), assim como aconteceu com o Ministério das Comunicações, ela ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em 60 dias, O prazo pode ser prorrogado por igual período, mas a MP pode perder validade se não for analisada.

Com a mudança, Onyx ocupará o quarto ministério diferente em menos de três anos de governo. Aliado de Bolsonaro, ele partilha da oposição ao PT e também é desafeto de Rodrigo Maia, seu colega de partido.

Na dança das cadeiras, Onyx deiou a Secretaria-Geral da Presidência para dar lugar ao general Luiz Eduardo Ramos, que deixou a Casa Civil, principal ministério do governo, para dar lugar ao senador Ciro Nogueira (PP-PI). De acordo com Bolsonaro, as trocas levam em conta a necessidade de buscar apoio no Congresso.

Ao definir a recriação do ministério, Bolsonaro estabelece que as políticas e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador passam a ser de responsabilidade de Onyx, não mais do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Conforme a publicação, também será de responsabilidade do Ministério do Trabalho a administração do Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e do Conselho Deliberativo do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).

"Irão compor o novo ministério as áreas de previdência, política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador, política e diretrizes para a modernização das relações de trabalho e fiscalização do trabalho", aponta o Ministério da Economia.

Coringa do Governo

Ao lado de Bolsonaro desde a campanha eleitoral, o então deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) coordenou a montagem da equipe ministerial do governo eleito em 2018.

Desde então, ocupou o Ministério da Casa Civil entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2020, quando foi transferido para o ministério da Cidadania.

O cargo depois foi utilizado para contemplar o também deputado João Roma (Republicanos-BA) em uma primeira aproximação de Bolsonaro às legendas do Centrão.

Com a movimentação, Onyx assumiu a Secretaria Geral da Presidência e agora será o responsável por assumir o repaginado Ministério do Trabalho em mais um ajuste para alinhar a aproximação entre o governo e o parlamento.