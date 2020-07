Bolsonaro reforça apoio à PRF no aniversário de 92 anos da instituição Evento contou com a participação virtual do presidente, que prometeu fazer o possível para ajudar os policiais em suas tarefas diárias

Bolsonaro lamentou não poder ir ao evento Adriano Machado/Reuters - 20.05.2020

Em evento nesta sexta-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro prometeu fazer o possível para ajudar a Polícia Rodoviária Federal (PRF). "Tenho certeza que vocês merecem muito mais do que fez esse governo até o momento", disse, na cerimônia de 92 anos da instituição, nesta sexta-feira (24).

"Pode ter certeza que da minha parte, no que depender de decretos, e por parte do ministro da Justiça, o André [Mendonça], no que depender de portarias, bem como do {Eduardo} Aggio, diretor-geral [da PRF], no que depender de instruções normativas, estamos à disposição de toda a corporação para fazer com que mais meios estejam disponíveis para que vocês, de forma mais ágil e com menos burocracia, possam cumprir seus objetivos", declarou Bolsonaro.

Entre as medidas tomadas pelo governo a favor da corporação, Bolsonaro citou que, após a entrada de André Mendonça, no fim de abril, em substituição a Sergio Moro, foi possível convencer o ministro da Economia, Paulo Guedes, a liberar um concurso que vai formar 600 novos agentes rodoviários.

Na cerimônia, coube ao presidente, que segue com covid-19, a assinatura para formalizar os novos símbolos da instituição: lema, logotipo e bandeira. No início de sua fala, Bolsonaro chamou os policiais de amigos e lamentou não estar presente no evento.

"Eu, ainda jovem parlamentar, em 1991, quando assumi meu primeiro mandato na Câmara, acompanhei o trabalho de alguns dos senhores buscando condições melhores para trabalhar. Hoje, vemos", afirmou, citando logo em seguida apreensões recordes de drogas, armaentos e o socorro nas pistas de pessoas que se locomovem pelo país.

O ministro da Justiça também fez um pronunciamento pouco antes. Entre elogios a Bolsonaro, André Mendonça, que também participava de forma virtual, afirmou que a PRF tem sido "cada vez mais relevante ao país" e "à segurança de todos os brasileiros".

"Há duas décadas, vivemos, salvo ilhas isoladas, em estado de guerra civil", disse André Mendonça, que afirmou que o governo Bolsonaro é uma virada positiva que colocará fim a essa situação