Plínio Aguiar, do R7

Bolsonaro repudia atitude de cliente racista contra entregador Caso foi divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira (7) e ocorreu na cidade de Valinhos. IFood informou que descadastrou do app o agressor

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) repudiou nesta sexta-feira (7) a atitude de um homem branco contra um entregador negro. O caso de racismo ocorreu na cidade de Valinhos, interior de São Paulo.

"Independentemente das circunstâncias que levaram ao ocorrido, atitudes como esta devem ser totalmente repudiadas", afirmou Bolsonaro. "A miscigenação é uma marca do Brasil. Ninguém é melhor do que ninguém por conta de sua cor, crença, classe social ou opção sexual", acrescentou.

- A miscigenação é uma marca do Brasil. Ninguém é melhor do que ninguém por conta de sua cor, crença, classe social ou opção sexual. pic.twitter.com/GapthQ2o3Y — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 7, 2020

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O usuário, branco, ainda não identificado, foi expulso da plataforma, de acordo com o iFood. A empresa disse que oferecerá à vítima apoio jurídico e psicológico.

“Racismo é crime. Nós, do iFood, condenamos qualquer forma de preconceito ou discriminação e por isso nos solidarizamos com o entregador Matheus, vítima do crime racial praticado por um consumidor na cidade de Valinhos”, informou o iFood.