Bolsonaro retira senador flagrado com dinheiro da vice-liderança Chico Rodrigues (DEM-RR) foi flagrado com R$ 30 mil na cueca durante operação da Polícia Federal na última quarta-feira (14) em Boa Vista (RR)

Na imagem, o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) Edilson Rodrigues/Agência Senado - 26.08.2020

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) retirou o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado com dinheiro na cueca, da vice-liderança do governo no Senado.

A saída do parlamentar foi oficializada em edição do Diário Oficial da União nesta quinta-feira (15).

"Nos termos do art. 66-A do Regimento Interno dessa Casa do Congresso Nacional, em atenção ao pedido do Senhor Senador Francisco de Assis Rodrigues, solicito providências para a sua dispensa da função de Vice-Líder do Governo no Senado Federal", diz o documento.

Rodrigues foi alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (14), em Boa Vista. O então vice-líder escondeu cerca de R$ 30 mil na cueca durante a abordagem dos policiais - notas, inclusive, estavam entre as nádegas do parlamentar. Ao todo, os valores descobertos na residência do parlamentar chegariam a R$ 100 mil.

A investigação, sob sigilo, apura desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia de covid-19, oriundos de emendas parlamentares. A ordem de busca e apreensão foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso.

A CGU (Controladoria-Geral da União), que também faz parte da investigação, disse que a operação Desvid-19, realizada em Roraima, apura o “desvio de recursos públicos por meio do direcionamento de licitações”. Ainda segundo a CGU, as contratações suspeitas de irregularidades, realizadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, envolveriam aproximadamente R$ 20 milhões que deveriam ser utilizados no combate ao novo coronavírus.

Em nota, a Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) afirmou que "a ação da Polícia Federal e da GCU, respeitando os princípios constitucionais, é a comprovação da continuidade do Governo no combate à corrupção em todos os setores da sociedade brasileira, sem distinção ou privilégios".

Mais cedo, diante da pressão vinda do Palácio do Planalto, o senador pediu para sair do cargo. A informação foi repassada ao R7 Planalto pelo líder do governo, senador Fernando Bezerra (MDB-PE).