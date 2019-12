Bolsonaro retirou lesões causadas por exposição ao sol, diz Planalto Presidente removeu lesão verrucosa na face e na orelha, além de realizar uma crioterapia em lesões no tórax e no antebraço Bolsonaro

Ontem, Bolsonaro disse que poderia ter câncer de pele Adriano Machado/Reuters

O presidente Jair Bolsonaro realizou nesta quarta-feira (11) procedimentos médicos como retirada de lesão verrucosa na face e na orelha, além de crioterapia em lesões no tórax e no antebraço provocadas pelo excesso de exposição solar. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (12), pelo Palácio do Planalto.

"O material segue para análise laboratorial, como é de rotina. Convém, segundo orientação do especialista, fazer avaliação semestral em face do excesso de exposição solar prévia, o que já está sendo seguido", afirmou o Planalto.

A consulta médica dermatológica foi realizada no HFAB (Hospital da Força Aérea Brasileira) na tarde de ontem. O procedimento estava previamente agendado com o objetivo de reavaliação de atendimento feito seis meses atrás.

Bolsonaro cumpre normalmente as agendas previstas para hoje entre elas, as viagens ao Tocantins e ao Rio de Janeiro.

Após a consulta ao médico, Bolsonaro comentou sobre a possibilidade de um câncer de pele. "Foi rotina. A possibilidade de câncer de pele existe", disse ontem em frente ao Palácio da Alvorada.

Bolsonaro, no entanto, ironizou hoje possibilidade de estar com câncer, o que ele mesmo anunciou no dia anterior. "Pessoal, como estou com câncer não vou poder atender vocês, tá ok?", disse o presidente a jornalistas pela manhã.

Em nota enviada ontem após Bolsonaro levantar a possibilidade de ter uma doença, a Secom (Secretaria Especial de Comunicação) afirmou que Bolsonaro "apresenta boas condições de saúde, sem qualquer indicativo de câncer de pele".

Confira a íntegra de nota da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto:

"A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República informa que:

O presidente Jair Bolsonaro esteve nessa quarta-feira (11), em Brasília, no Hospital de Força Aérea de Brasília, em consulta médica dermatológica previamente agendada, com o objetivo de reavaliação de atendimento feito seis meses atrás. Foram realizados alguns procedimentos como retirada de lesão verrucosa na face e na orelha, além de crioterapia em lesões no tórax e no antebraço, provocadas pelo excesso de exposição solar. O material segue para análise laboratorial, como é de rotina. Convém, segundo orientação do especialista, fazer avaliação semestral em face do excesso de exposição solar prévia, o que já está sendo seguido.

O presidente Jair Bolsonaro cumpre normalmente as agendas previstas, entre elas, as viagens ao Tocantins e ao Rio de Janeiro no dia de hoje.

Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República."

