Bolsonaro retoma viagens e vai à Bahia e ao Piauí no mesmo dia

O presidente Bolsonaro, em evento no Palácio do Planalto EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO´29/07/2020

Depois de 20 dias de isolamento por causa da covid-19, o presidente Jair Bolsonaro retoma agenda de viagens pelo país. Nesta quinta-feira (30), ele viaja à Bahia e ao Piauí. Na sexta-feira (31), tem compromissos no Rio Grande do Sul.

Leia também: 'Acabaram com emprego no Brasil', diz Bolsonaro em volta ao trabalho

Na cidade baiana de Campo Alegre de Lourdes, o presidente participa da inauguração do sistema de abastecimento de água local, às 10h30. Essa viagem estava prevista inicialmente para o começo do mês, mas foi adiada depois que o presidente foi diagnosticado com a covid-19 no dia 7 de julho.

Em seguida, ele vai ao Parque Nacional da Serra da Capivara e o Museu da Natureza, no Piauí. No parque, Bolsonaro visitará o sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada, um dos sítios de maior significância nas descobertas da arqueóloga Niède Guidon. Lá, o presidente receberá prefeitos e lideranças da região.

Na sexta-feira (31), em Bagé (RS), às 15h, o compromisso é a entrega do Condomínio Residencial, no bairro de Tarumã.