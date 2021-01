Bolsonaro retorna a Praia Grande no último dia da folga de fim de ano Presidente, que passou as festas no Guarujá, caminhou e conversou com banhistas em Praia Grande pela manhã

O presidente Jair Bolsonaro, em Praia Grande (SP) Gilmar Alves Jr./Folhapress 04.01.2021

O presidente Jair Bolsonaro caminhou e falou com banhistas presentes na praia do Canto do Forte, em Praia Grande (SP), nesta segunda-feira (4), neste que foi o último da sua estadia de 8 dias no litoral paulista. À tarde, Bolsonaro deixou o Forte dos Andradas, no Guarujá, e retornou para Brasília.

Bolsonaro conversa com banhistas em Praia Grande Gilmar Alves Jr./Folhapress 04.01.2021

No último passeio à praia, o presidente chegou em uma moto aquática juntamente com uma equipe de seguranças. Ao chegar à faixa de areia, foi recebido por apoiadores e posou para fotos com parte deles e também com comerciantes que atuavam no local.

O presidente brincou com o cachorro de um dos banhistas e caminhou por um trecho da praia antes de retornar à moto aquática.

O presidente ficou sem máscara durante o passeio.

Com a visita à Praia Grande, o presidente repetiu passeio que realizou no primeiro dia do ano, quando chegou ao local de barco e nadou até o público presente.

À tarde, a comitiva do presidente saiu do Forte dos Andradas e seguiu para a Base Aérea de Santos, onde pegou um helicóptero até o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. No local ele tomou o avião para Brasília. Na capital federal, o presidente não tem compromissos oficiais nesta segunda.