Bolsonaro reunirá Conselho de Governo, e não da República

A- A+

Sergio Lima/AFP - 07.09.2021

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai se reunir com o Conselho de Governo na manhã desta quarta-feira (8). O órgão é composto pelo presidente, vice-presidente, ministros e eventuais convidados. Na pauta, estão as manifestações realizadas no 7 de Setembro, Dia da Independência. A última reunião do Conselho de Governo aconteceu em 19 de novembro de 2020.

Durante o protesto em Brasília, Bolsonaro havia dito que convocaria reunião do Conselho da República, responsável por avaliar, por exemplo, eventuais intervenções federais, decretações de estado de defesa e de estado de sítio. “Amanhã, estarei no Conselho da República, juntamente com os ministros. Para nós, juntamente com o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, com esta fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos deveremos ir”, afirmou.

O Conselho da República é um órgão composto por diversos membros de fora do governo, como lideranças do Congresso Nacional. Depois de anunciar a reunião, os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmaram que não foram convidados. Em seguida, o Palácio do Planalto informou aos componentes do grupo que não haveria reunião.