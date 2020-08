Bolsonaro sanciona com seis vetos projeto que flexibiliza ano escolar PLC 22/2020 assegura a execução das políticas educacionais para o ano letivo em meio à pandemia do novo coronavírus Bolsonaro sanciona com seis vetos MP que flexibiliza ano escolar

Vetos ainda podem ser derrubados pelo Congresso Reprodução/Pixabay

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira (18), com seis vetos, o PLC (Projeto de Lei de Conversão) 22/2020, que promove ajustes no calendário escolar de 2020 durante o estado de calamidade provocado pela pandemia do novo coronavírus.

A medida assegura a execução das políticas e ações educacionais para o ano letivo de 2020, minimizando as possibilidades de contaminação no âmbito da comunidade escolar.

O texto aprovado pelo Congresso desobriga escolas e universidades de cumprir a quantidade mínima de dias letivos em 2020, com um número inferior a 200 dias letivos, desde que garantido o cumprimento do mínimo de 800 horas de carga horária.

O teor dos vetos serão detalhados na publicação do ato no Diário Oficial da União divulgado nesta quarta-feira (19). De acordo com o Planalto, a decisão leva em conta a "adequação do projeto à constitucionalidade, bem como ao interesse público". Os vetos ainda podem ser derrubados pelo Congresso.

"Cabe destacar que o Veto Presidencial não representa um ato de confronto do Poder Executivo ao Poder Legislativo. Caso o Presidente da República considere um projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, deverá aplicar o veto jurídico para evitar uma possível acusação de Crime de Responsabilidade", explica o Planalto.