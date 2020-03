Bolsonaro: 'Se economia colapsa, vamos ficar com o caos e o vírus' Presidente da República ressaltou que "as empresas não produzindo e não tem como pagar seu pessoal" e que há risco de saques a supermercados

Presidente quer manter isolamento de idosos Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na manhã desta quarta-feira (25), na conversa com jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada que, se a população não voltar a trabalhar, existe o risco de o Brasil ficar com o caos e o vírus, em referência ao novo coronavírus, que provoca a covid-19.

— Se tivermos problemas, que devemos ter, como saques a supermercados, entre outras coisas, o vírus continuará entre nós. Não foi embora o vírus. Vamos ficar com o caos e com o vírus. O que precisa ser feito? Botar esse povo para trabalhar.

O presidente lembrou ainda que há cerca de 38 milhões de autônomos no Brasil, sendo que "uma parte considerável desses não está ganhando seu ganha pão". Em seguida, fez um diagnóstico das empresas brasileiras.

— Até o Mandetta disse que uma empresa que fabrica oxigênio no Brasil não tinha como mandar oxigênio para os hospitais. As empresas não produzindo, não têm como pagar seu pessoal. Se a economia colapsa, não vai ter dinheiro para pagar o servidor público. O caos está aí.

Bolsonaro voltou a afirmar que vai estimular o isolamento de idosos e pessoas com comorbidades, mais suscetíveis ao novo coronavírus. O presidente também fez uma comparação com o Chile, que passou por uma onda de saques e um princípio de convulsão social nos últimos meses.

— Preservar os idosos, preservar aqueles que têm problema de saúde. Mais nada além disso. Caso contrário, o que aconteceu no Chile vai ser fichinha o que pode acontecer no Brasil. Todos nós pagaremos um preço que levará anos para ser pago. Se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática que vocês tanto defendem. Ninguém sabe o que pode acontecer no Brasil.

Assista ao vídeo completo com a fala do presidente na manhã desta quarta: