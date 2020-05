Bolsonaro se encontra com médica que defende cloroquina para covid Nelson Teich pediu demissão do cargo de ministro da Saúde hoje e general Eduardo Pazuello assume pasta como interino, sem saber se em definitivo coronavirus

Dra. Nise Yamaguchi e Bolsonaro se reuniram hoje Flávio Florido/Folhapress

Pouco depois de o agora ex-ministro da Saúde Nelson Teich pedir demissão, o presidente Jair Bolsonaro e a médica imunologista e oncologista Nise Yamaguchi se encontraram, nesta sexta-feira (15), no Palácio do Planalto.

Nise participava de um evento do governo federal para incentivar a denúncia de violência doméstica, que nada tinha a ver com saúde.

Quando o evento acabou, Nise subiu junto com presidente da República até o gabinete dele. Vale lembrar que Nise é bastante alinhada com Bolsonaro quanto ao isolamento vertical e também quanto ao uso da cloroquina para tratamento da covid-19. Nise defende o uso da droga para salvar pacientes com a doença.

Após a saída de Teich, o general Eduardo Pazuello assumiu interinamente o cargo de ministro da Saúde. No entanto, ainda não está claro se Pazuello seria efetivado. Se isso não ocorrer, Nise aparece como uma das candidatas a assumir a pasta.