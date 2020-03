Bolsonaro se encontrará com Trump neste sábado, na Flórida Presidente também participará de reuniões com os senadores do Partido Republicano durante sua passagem pelos Estados Unidos Bolsonaro e Trump

Trump e Bolsonaro se reunirão em resort na Flórida Kevin Lamarque / Reuters - 30.6.2019

O presidente Jair Bolsonaro se reunirá com Donald Trump neste sábado (7), durante sua viagem aos Estados Unidos.

O encontro acontecerá em Mar-a-Lago, um resort pertencente a Trump em Palm Beach. O local é conhecido como a "Casa Branca de Inverno" do presidente norte-americano e poucos presidentes foram recebidos no local, uma sinalização clara da proximidade entre Brasil e EUA.

Durante sua estadia nos Estados Unidos, Bolsonaro também participará de reuniões com os senadores do Partido Republicano Marco Rubio e Richard Scott.

Durante a viagem, Bolsonaro será acompanhado por parte de sua equipe ministerial. A agenda presidencial também inclui assinatura de acordos e visita às instalações militares do Comando Sul, que é a unidade das Forças Armadas dos Estados Unidos.

A chegada a Miami está prevista para às 15h30 do mesmo dia, horário local. Na primeira noite em solo norte-americano, o presidente brasileiro participará de eventos privados.

O porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rêgo Barros, afrimou que a visita de Bolsonaro aos EUA vai reforçar as relações diplomáticas entre os dois países. Ele também destacou a forte relação comercial e cultural entre o Brasil e o estado norte-americano da Flórida.

"Essa visita do presidente Bolsonaro à Flórida servirá para reforçar os vínculos com um dos principais estados americanos, que abriga uma comunidade de cerca de 400 mil brasileiros, e mantém comércio de mais de US$ 20 bilhões com o país", afirmou.

“O Brasil, por sua vez, é o maior importador de produtos da Flórida e o terceiro maior exportador, destacando, ainda, a importância daquele estado como destino turístico para brasileiros, sendo atualmente o terceiro país que mais envia viajantes àquele estado americano", completou Rêgo Barros.