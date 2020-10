Bolsonaro se reúne com Marinho, Alcolumbre e Guedes nesta quarta Depois dos encontros, presidente ainda tem a cerimônia de lançamento do Programa Voo Simples, que ocorre no Palácio do Planalto, às 17h

Agenda do presidente está movimentada nesta quarta Alan Santos/PR 28/09/2020

O presidente Jair Bolsonaro tem agenda movimentada nesta quarta-feira (7). A partir das 11h, ele se reúne com o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Depois, recebe o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para um encontro junto aos ministros palacianos. Interessado na reeleição para o comando da Casa, Alcolumbre tem exercido função estratégica na articulação política das pautas do governo no parlamento.

Bolsonaro se reúne em seguida com o ministro da Economia, Paulo Guedes. No início da semana, o chefe da área econômica pacificou a relação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e reforçou o compromisso do governo com a manutenção do teto de gastos na aprovação de medidas econômicas.

Guedes também deve participar, assim como demais ministros, da cerimônia de lançamento do Programa Voo Simples, que ocorre no Palácio do Planalto a partir das 17h. A iniciativa reúne medidas de modernização de regras e redução de custos no setor de aviação.

Antes do evento, Bolsonaro tem reunião marcada com o ministro Fernando Azevedo, da Defesa. Ainda pela manhã, a agenda oficial prevê reunião do presidente com o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e o líder do Podemos na Câmara, deputado Léo Moraes (RO), além de um compromisso com Marcello Corrêa Petrelli, presidente executivo do Grupo RIC, formado por empresas de comunicação.

