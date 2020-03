Do R7

Bolsonaro se reúne com ministros para definir pronunciamento Presidente discutiu se faria pronunciamento em cadeia de rádio e televisão à nação sobre as medidas para o enfrentamento ao coronavírus

O presidente se reúne com ministros neste sábado Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro participou neste sábado (28) de reunião com ministros, no Palácio da Alvorada, em Brasília, para discutir estratégias de combate ao novo coronavírus. Estavam presentes os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Também participou do encontro o secretário-executivo da Saúde, João Gabbardo, que garantiu na sexta-feira que a pasta vai continuar recomendando que a população evite aglomerações e outras medidas de isolamento, independente das posições do presidente da República.

Na pauta, a decisão sobre pronunciamento neste sábado em cadeia de rádio e televisão com medidas para o enfrentamento ao coronavírus no país. Bolsonaro tem defendido o isolamento vertical, ou seja, quarentena apenas para idosos e doentes crônicos, que fazem parte do grupo de risco da covid-19.

No último pronunciamento, na terça-feira (24), o presidente criticou o isolamento da forma em que está sendo realizado pelos estados e disse que a vida dos brasileiros deve continuar, para que os empregos sejam mantidos diante da pandemia de coronavírus. O que provocou reações e críticas nas redes sociais.

O levantamento mais recente do Ministério da Saúde, da tarde desta sexta-feira (27), mostra que o país já registra 92 mortes e 3.417 casos.