Bolsonaro se reúne com ministros para discutir auxílio e Renda Brasil Reunião será nesta sexta-feira (28) e deve contar com as presenças dos ministros da Casa Civil, Braga Netto, e da Economia, Paulo Guedes

Bolsonaro e Guedes durante assinatura de decreto Carolina Antunes/PR - 24.08.2020

O presidente Jair Bolsonaro vai se reunir nesta sexta-feira (28) com ministros para discutir a prorrogação do auxílio emergencial e o Renda Brasil. Deverão estar no encontro os ministros que tratam dos assuntos com o presidente, Braga Netto, da Casa Civil, e Paulo Guedes, da Economia, além de secretários e técnicos das pastas.

Existe uma expectativa que a prorrogação do auxílio emergencial e o desenho do Renda Brasil sejam apresentados ainda nesta semana. A definição sobre o auxílio até dezembro deve sair antes.

O governo havia prometido que lançaria um plano econômico que incluiria o Renda Brasil, o Pró-Brasil, gatilhos do teto de gastos e outros programas nesta terça-feira. Mas em função de divergências especialmente sobre o Renda Brasil, o anúncio foi cancelado e se restringiu ao lançamento do programa habitacional Casa Verde Amarela.

Ontem (26) o presidente Bolsonaro tornou públicas as divergências sobre o Renda Brasil, dizendo que não enviaria a proposta de Paulo Guedes ao Congresso por discordar com o fim de alguns programas, como o abono salarial, proposta inicial de Guedes para viabilizar o Renda Brasil.