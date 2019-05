Bolsonaro se reúne com ministros para discutir crise na Venezuela Encontro ocorreu na manhã desta quarta-feira no Ministério da Defesa e teve também a presença dos comandantes das Forças Armadas Crise Venezuela

Azevedo e Silva falou sobre situação venezuelana Marcos Corrêa/Presidência da República - 7.3.2019

Mesmo sem compromissos previstos na agenda desta quarta-feira (1º), o presidente Jair Bolsonaro se reuniu durante a manhã com ministros e chefes das Forças Armadas para tratar da crise na Venezuela.

O encontro ocorreu no Ministério da Defesa, com o chefe da pasta, general Fernando Azevedo e Silva; além do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno; e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

Na saída, o ministro Azevedo e Silva tratou o encontro como "uma avaliação de rotina".

"Em toda situação sensível a gente faz um briefing pela manhã", declarou.

O ministro da Defesa justificou a suplementação de recursos para o auxílio de venezuelanos que estão ingressando no Brasil.

"Os recursos previstos para um ano acabaram em março. Então, o Ministério da Defesa fez uma suplementação e ontem saíram os recursos para que a gente prolongue a operação por mais um ano. Nós já interiorizamos cerca de 6.000 venezuelanos. Precisamos acelerar o ritmo."

Ontem, o governo liberou R$ 223,8 milhões para assistência emergencial aos venezuelanos.