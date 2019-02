Bolsonaro segue sem febre e mantém dieta cremosa

Plínio Aguiar, do R7

Presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) segue internado em hospital em SP Marcelo Camargo/Agência Brasil - 15.01.2017

Internado desde o dia 28 de janeiro, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), permanece neste domingo (10) na Unidade Semi-Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein e iniciou hoje a redução gradativa da nutrição parenteral.

De acordo com informações do boletim médico, divulgado na tarde de hoje, Bolsonaro mantém boa evolução clínica e está afebril. "O quadro pulmonar apresenta melhora significativa e prossegue com os mesmos antibióticos", disse o texto.

O hospital informou que o capitão reformado iniciou hoje a redução gradativa da nutrição parenteral e mantém a dieta cremosa associada ao suplemento nutricional especializado por via oral.

O presidente segue realizando exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, alternados a períodos de caminhada, segundo a equipe médica. Por ordem dos médicos, as visitas permanecem restritas.