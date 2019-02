Plínio Aguiar, do R7

Bolsonaro segue sem febre e tem boa evolução clínico-cirúrgica Informação foi divulgada na tarde deste sábado (9), pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Presidente está internado no local desde 28 de janeiro

Presidente está internado em SP Arquivo Pessoal

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), permanece na Unidade Semi-Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, onde está internado desde o dia 28 de janeiro em razão de uma cirurgia para retirar a bolsa de colostomia e religar o intestino.

De acordo com o boletim médico, divulgado no final da tarde deste sábado (9), o capitão reformado prossegue afebril e com boa evolução clínico-cirúrgica. "O quadro pulmonar está em regressão e houve melhora dos exames laboratoriais", informou a instituição.

Por causa da evolução da movimentação intestinal e boa aceitação da dieta líquida, hoje foi iniciada uma dieta cremosa, com ótima aceitação. Assim sendo, o presidente segue recebendo os antibióticos e a nutrição parenteral. "Estão sendo mantidas as medidas de prevenção de trombose venosa, realizados exercícios respiratórios e aumento dos períodos de caminhada fora do quarto", finalizou o texto.

Por ordem médica, as visitas permanecem restritas.